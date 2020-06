Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to ở Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 14.6, bão số 1 đã đi vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1 kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 130 mm/24 giờ. Các tỉnh bắc Trung bộ có mưa giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông , người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá