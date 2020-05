Dự báo thời tiết hôm nay 27.5.2020: Bắc bộ mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay 27.5.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 23 độ vĩ bắc. Khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như. Dự báo, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.5 đến 1 giờ sáng nay tại Phố Ràng (Lào Cai) là 77 mm; tại Lục Yên (Yên Bái) là 90 mm…

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa tập trung trong 3 giờ (từ 22 giờ ngày 26.5 đến 0 giờ ngày 27.5) với lượng phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, một số tỉnh còn khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to như Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ với lượng mưa khoảng từ 40 - 80 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng núi các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất , ngập úng cục bộ. Hà Nội có mưa giông Dự báo từ nay đến ngày 28.5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong đó, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ.