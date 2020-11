Bão Vamco hướng về Biển Đông, có gió giật cấp 13 trên biển

Hiện nay (10.11), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ngày hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10.11) phổ biến 30 - 60 mm, riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to với lượng phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 107 mm, Trà My (Quảng Nam) 158 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 135 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 114 mm…