Bão số 13 gây thiệt hại tại Thừa Thiên - Huế

Lực lượng Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng) vừa bắt 2 nghi can trộm chó gồm: Nguyễn Thanh Mộng và Huỳnh Thanh Hải. Cả hai còn chống người thi hành công vụ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong ngày 14 - 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to.