Bão số 13 rất phức tạp, ứng phó theo tình huống đặc biệt

Chiều 12.11, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã yêu cầu tàu vận tải Gia Bảo 268, trọng tải 2.800 tấn, chuyển toàn bộ 10 tấn dầu DO (dùng để vận hành máy tàu) lên bờ trước khi bão số 13 ập đến, nhằm tránh nguy cơ dầu tràn ra biển. Ngày 7.11, tàu Gia Bảo 268 (trên tàu có 9 thủy thủ, thuộc Công ty CP xây dựng và vận tải Gia Bảo, do ông Nguyễn Văn Tuấn, 31 tuổi làm thuyền trưởng) vận chuyển 2.700 tấn đá vôi từ Nam Định đến cảng Dung Quất, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Bốc dỡ hàng xong, tàu neo đậu lại cảng biển Dung Quất. Khoảng 23 giờ ngày 9.11, tàu Gia Bảo 268 bị sóng lớn giật đứt neo, trôi dạt rồi va vào gành đá thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, H.Bình Sơn, bị thủng hầm hàng của tàu. Hiện trên tàu có 10 tấn dầu DO dự trữ để vận hành máy, nhưng trong điều kiện biển động nên có nguy cơ dầu tràn ra biển, nhất là khi bão số 13 đang chuẩn bị đổ bộ. Vì vậy, lực lượng biên phòng Quảng Ngãi cùng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã yêu cầu thuyền trưởng xử lý đưa 10 tấn dầu DO ra khỏi tàu, mang vào bờ. Tuy nhiên, đến chiều tối 12.11 vẫn chưa thể vận chuyển số dầu nói trên vào bờ vì sóng biển lớn, thuyền trưởng và thủy thủ tàu Gia Bảo 268 chưa có biện pháp tiếp cận tàu.