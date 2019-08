Bão số 3: Hải Phòng cấm biển từ 17 giờ ngày 1.8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 , ngày mai (2.8), Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố.