Bão số 4 di chuyển nhanh, tâm bão sẽ đổ bộ từ Nghệ An đến Quảng Bình

Chia sẻ với Thanh Niên trưa nay, 29.8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), thông tin về một số đặc điểm bất thường, nguy hiểm của cơn bão số 4, còn có tên quốc tế là cơn bão Podul

Tâm bão số 4 sẽ đổ bộ từ Nghệ An đến Quảng Bình Thứ nhất là cơn bão này có tốc độ di chuyển rất nhanh. Ghi nhận trong sáng nay, bão số 4 vẫn đang di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/giờ và trước đó có những thời điểm trong quá khứ, bão di chuyển với tốc độ lên tới 30 km/giờ. Theo đó, ông Lâm khuyến cáo công tác ứng phó ở các địa phương cần phải xong trước tối nay. Từ chiều nay, các tỉnh bắc Trung bộ bắt đầu có mưa; và từ đêm nay, vùng ven biển bắt đầu có gió mạnh.

Đặc điểm thứ hai là, vùng mây của cơn bão số 4 này lệch hẳn về phía tây so với vị trí tâm bão. Chính vì vậy, cơn bão sẽ gây mưa và gió khá sớm. Trước khi vào bờ, bão ở khoảng cách 400 - 500 km nhưng đã gây mưa to ở đất liền các tỉnh Trung bộ. Sau đó, vùng mưa do bão dịch chuyển dần ra khu vực bắc Trung bộ, sau đó là Bắc bộ.

Dự báo cụ thể đối với các tỉnh Bắc bộ, mưa tập trung cao điểm trong ngày 31.8 kéo dài đến hết 2.9. Các tỉnh Trung bộ, mưa tập trung trong đêm nay và kéo dài sang 30.8. Từ khoảng chiều tối 31.8, mưa ở Bắc bộ và trung Trung bộ sẽ giảm.

“Dự báo trong khoảng 7 giờ cho đến 13 giờ ngày mai, tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình . Đây sẽ là vùng trọng tâm của cơn bão”, ông Lâm nói.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai , 385 tàu thuyền trong vùng nguy hiểm bão số 4 hiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang trên đương di chuyển đến nơi an toàn. Đáng lưu ý, theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, cơ quan chức năng hiện vẫn chưa thể liên lạc với 7 tàu cá của tỉnh Quảng Trị đang nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4.

Chỉ đạo trong cuộc họp sáng nay, 29.8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, yêu cầu cơ quan chức năng bằng mọi cách phải liên lạc với 7 tàu cá tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, công tác ứng phó ở khu vực bão dự kiến đổ bộ phải diễn ra khẩn trương hơn, khi theo dự báo, càng gần vào bờ, bão càng di chuyển nhanh hơn.