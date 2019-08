Bão số 4 đổ bộ vào Quảng Bình, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo báo cáo nhanh công tác trực ban của Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Bình lúc 5 giờ ngày 30.8, sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9.