Bão số 5 áp sát, thuyết phục 50 người trên lồng bè ở Vũng Rô vào bờ

Tại Phú Yên , liên quan tới công tác ứng phó bão số 5 , trao đổi với PV Thanh Niên trong chiều tối 30.10, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết đến 14 giờ cùng ngày (30.10), địa phương đã di dời 298 hộ với 939 khẩu thuộc các xã: An Chấn, An Mỹ, An Nghiệp, An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Cư và TT.Chí Thạnh. Toàn bộ tàu thuyền đã vào khu tránh trú bão an toàn.