Bão số 5: Đà Nẵng cấp tập chống bão trong giai đoạn nguy cơ của dịch Covid-19

Sáng 10.9, tại cuộc họp nhanh giao nhiệm vụ cho các ngành, quận huyện khẩn cấp chống bão số 5 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, cho hay qua đánh giá của ngành y tế, hiện dịch Covid-19 “vẫn đang nằm trong giai đoạn nguy cơ” nên phải vừa chống dịch vừa chống bão để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. “Nếu không phòng chống dịch tốt thì sẽ bùng phát lại, rất nguy hiểm”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, nếu bão vào trực tiếp tại Đà Nẵng thì sẽ ảnh hưởng đến cảng Tiên Sa, âu thuyền Thọ Quang, các quận ven biển gồm Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, các hồ đập trên địa bàn, các vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở trên địa bàn H.Hòa Vang và Q.Cẩm Lệ.

Do đó, các quận, huyện cần chủ động lên phương án, kịch bản để di dân đến vùng an toàn. Các quận huyện, phường xã đã là vùng xanh cần chủ động trong di dân. Các địa phương này cần làm việc với ngành y tế để có biện pháp phòng chống dịch kèm theo. Các khu vực vùng đỏ, cách ly tuyệt đối thì cần đảm bảo công tác phòng chống dịch và an toàn trong mưa bão.