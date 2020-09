Bão số 5 gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Trung

Tiếp tục có mưa vừa, mưa to Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, trong hôm nay (19.9), các tỉnh bắc Trung bộ, Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm.