Dự báo bão số 5 gây gió mạnh, sóng cao, mưa lớn

Nhiều địa phương ở miền Trung chủ động ứng phó Chiều 16.9, đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc nhanh với tỉnh Thừa Thiên-Huế. Theo dự báo, từ chiều nay đến ngày 19.9 tại Thừa Thiên-Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Theo kế hoạch, hôm nay 17.9 Thừa Thiên - Huế hoàn tất việc kêu gọi 100% tàu thuyền vào bờ tránh trú bão an toàn. Tại TP.Đà Nẵng, tính đến 18 giờ chiều qua, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã thông báo diễn biến thời tiết xấu đến 1.242 tàu (7.430 ngư dân). Trong đó, có 1.164 tàu (6.775 ngư dân) đã về bờ neo đậu an toàn; khu vực đông bắc Hoàng Sa có 6 tàu, còn lại tàu ở vùng biển Quảng Bình đến Bình Định (72 tàu). Các tàu với hàng trăm lao động hiện đang tìm nơi trú tránh. Tại Quảng Nam, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến chiều 16.9, có 553 tàu cá (với 5.684 lao động) của Quảng Nam đang hoạt động trên biển; trong đó có 260 tàu đánh bắt xa bờ (4.336 lao động) ở khu vực biển Trường Sa, Hoàng Sa. Các tàu này đã nhận được thông báo và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng. Quảng Nam gửi công điện yêu cầu các địa phương tập trung thu hoạch lúa hè thu; rà soát các khu dân cư vùng ven biển, ven sông, trũng thấp…; sẵn sàng phương án bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn và di dời, sơ tán dân… Riêng tại TP.Hội An, địa phương đã thu hoạch 80 ha lúa hè thu còn lại, liên hệ 20/28 chủ tàu để yêu cầu đến nơi tránh trú an toàn. Người dân ở nơi thấp trũng như P.Cẩm An, P.Cửa Đại sẽ được sơ tán nếu nước biển dâng cao. Chiều 16.9, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngành chức năng tỉnh đã liên lạc, hướng dẫn và thông báo hướng di chuyển của bão cho toàn bộ tàu thuyền của tỉnh còn trên các vùng biển để tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, còn 42 tàu với 243 ngư dân vẫn chưa liên lạc được. Hiện đài canh và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đang nỗ lực liên lạc với các tàu cá và ngư dân. Cũng trong chiều 16.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc yêu cầu từ 13 giờ ngày 17.9, tất cả tàu, thuyền không được ra khơi, kể cả các phương tiện vận chuyển từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại. Thanh Niên