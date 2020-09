Bão số 5: Một người tử vong, hơn 1.500 nhà dân bị tốc mái

Chiều 18.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5 , 18 giờ qua trên địa bàn tỉnh này có mưa to, mưa rất to. Lượng nước mưa phổ biến từ 150 - 250 mm.