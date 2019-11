Bão số 5: Quốc lộ 9C tại Quảng Bình vẫn tắc nghẽn do sạt lở

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của bão số 5 , từ ngày 30.10 - 2.11, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to gây ngập lụt, sạt lở , hư hỏng đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Hiện trên các tuyến: QL12A, QL15, QL9E, QL9B cơ bản đảm bảo thông đường.