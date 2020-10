Bão số 9 chưa đổ bộ, Bình Định đã có nhiều điểm sạt lở

Sáng 27.10, các huyện miền núi của tỉnh Bình Định như An Lão, Hoài Ân… đã tập trung lực lượng để di dời, sơ tán các hộ dân nằm dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ.

Theo ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện miền núi An Lão, do ảnh hưởng của bão số 8 kèm mưa lớn khiến một số tuyến đường liên xã trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, ách tắc.

Tuyến đường độc đạo từ TT.An Lão đi xã An Toàn (H.An Lão) bị sạt lở. Đặc biệt, điểm sạt lở nghiêm trọng tại xã An Quang mở hàm ếch ăn sâu vào tâm đường, tiềm ẩn tai nạn cho người dân khi qua lại, đặc biệt là phương tiện xe tải.

Nghiêm trọng hơn, tuyến đường độc đạo từ TT.An Lão đi xã An Vinh (H.An Lão) cũng có 5 điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, điểm sạt lở tại khu vực hồ Đồng Mít ở thôn 1 (xã An Vinh) khiến đất đá chắn cả đường đi của người dân. Trong ngày 27.10, các cơ quan chức năng đã huy động máy ủi giải phóng số đất đá chắn đường để người dân đi lại.

“Chúng tôi xác định trên địa bàn huyện có 850 hộ dân ở các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang và An Vinh nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lỡ, lũ quét, ngập lụt khi bão số 9 ập tới. H.An Lão sẽ di dời hộ dân nói trên đến nơi an toàn trước khi bão số 9 ập đến”, ông Trương Tứ nói.