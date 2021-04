Bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên: Kết quả giám định thương tích 0%

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1.4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip có độ dài hơn 1 phút, ghi lại thanh niên mặc đồng phục bảo vệ dân phố dùng chân, tay đánh, đấm túi bụi vào 2 thiếu niên do nghi hai em là ăn trộm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào việc xác minh và xác định sự việc xảy ra vào ngày 31.3.2021, tổ bảo vệ dân phố của UBND P.14 (Q.10) đang làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10, thì nghe tiếng tri hô của bảo vệ nhà trường có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa N.P.H.T và N.D.T.A (cùng 14 tuổi, ngụ Q.10) vào phòng giám thị của trường này để chờ lực lượng công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên T.Q.H đã dùng chân, tay đánh, đấm túi bụi 2 thiếu niên. Sự việc chỉ dừng lại khi 2 thiếu niên ôm mặt xin tha và những người xung quanh can ngăn. Công an P.14, Q.10 đã làm việc với những người liên quan. Trong đó, N.P.H.T và N.D.T.A (có người giám hộ) từng là học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10), đã bỏ học từ tháng 2.2021. Cả hai thừa nhận đã từng đột nhập trường trộm tài sản. Sau khi xảy ra sự việc, UBND P.14 đã đình chỉ công tác đối với 4 bảo vệ dân phố trong nhóm để giải trình, kiểm điểm. Công an Q.10 giao Đội điều tra tổng hợp tiếp nhận và điều tra, làm rõ hành vi của bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên.