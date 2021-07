Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ

Tiếp tục phiên làm việc thứ 2, kỳ họp thứ nhất, khoá XV sáng 22.7, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm nay.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo từ đầu năm, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận gần 200 triệu ca mắc, trên 4 triệu trường hợp tử vong. Trong nước, đợt dịch thứ 4 với sự xuất hiện của chủng mới Delta có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn, đã tác động mạnh đến một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

Về kinh tế, Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 5,64% là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Nhiều địa phương có dịch nhưng tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, lũy kế 6 tháng đạt 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng tăng 32,2% so với cùng kỳ….

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", “ bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết , trước hết”, Chính phủ khẳng định sẽ quyết tâm kiềm chế, không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình. Tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa, triển khai hiệu quả chiến lược vắc xin và nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, có tính chất quyết định.

Chính phủ quyết dập dịch Covid-19 bảo vệ sức khoẻ người dân Ảnh Gia Hân

Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác

Trong báo cáo, Chính phủ cũng đồng thời nhấn mạnh “tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện chủ trương “5K + vắcxin” và tăng cường ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi; chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, nhất là khi dịch đang xâm nhập vào khu công nghiệp, khu đô thị có mật độ dân số cao, khu đông dân cư. Trước mắt, tập trung lực lượng để dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại TP.HCM và một số tỉnh đang bùng phát mạnh”.

Cùng với đó, theo Chính phủ, các ngành, địa phương thực hiện chủ động, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” . Bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình để có giải pháp kịp thời, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả đối với từng địa phương, từng thời điểm; triển khai giãn cách, phong tỏa, cách ly linh hoạt, phù hợp, nhưng phải triệt để, hiệu quả, khi cần có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn. Tập trung điều trị các ca bệnh nặng, giảm tối đa các ca tử vong.

Đối với các giải pháp kinh tế, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo Chính phủ sẽ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh , hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó là kiểm soát lạm phát, tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm vốn cho nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước. Tiết kiệm chi thường xuyên 10% (không kể tiền lương), kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, các nhiệm vụ chi chậm triển khai, nhất là việc rà soát, cắt giảm phù hợp các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư.