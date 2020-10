Bắt 2 nghi phạm chiếm đoạt tiền tỉ bằng công nghệ cao

Ngày 17.10, Công an TP. Đà Nẵng bàn giao Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi) và Lê Minh Hướng (20 tuổi, cùng ngụ Quảng Trị) cho Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để điều tra hành vi dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản . Trước đó, Dũng và Hướng đã liên hệ với người dùng mạng xã hội , cài các phần mềm đánh cắp thông tin để xâm nhập tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hàng

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, cả hai liên tục thay đổi chỗ ở, từ Thừa Thiên-Huế trốn vào TP.Đà Nẵng, thuê một khách sạn trên đường Lê Đình Lý (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) và tiếp tục lừa qua mạng. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào Đà Nẵng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy vết, bắt giữ cả hai ngay tại khách sạn.