Bắt 2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng bất thành

Trong hàng loạt sai phạm xảy ra tại DongABank, có sai phạm liên quan đến một trung tá công an, nguyên đội trưởng một đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM, gây thiệt hại hơn 53 tỉ đồng cho DongABank.

Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) vừa triệt phá băng cướp vùng giáp ranh do Phạm Nguyễn Hiền Phương (tức Minh 'đói', 25 tuổi, Bình Dương) cầm đầu.