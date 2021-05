Bắt 2 nghi phạm trộm xe máy đâm chết chủ nhà ở Bình Dương

Hai nghi phạm bị bắt được xác định là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Thuỷ (29 tuổi, ngụ Nghệ An). Đông bị bắt khi đang trốn tại TP.Dĩ An (Bình Dương) còn Thuỷ bị Công an Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại TP.Vinh (Nghệ An).