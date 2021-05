Bắt 2 người tổ chức cho người Trung Quốc ở TP.HCM trái phép

Ngày 7.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cù (21 tuổi, quê Cao Bằng, ngụ Q.Tân Phú) và Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Theo cơ quan công an, bị can Cù và Thanh có mối quan hệ với hai người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch). Hai bị can này đã tổ chức đón và sắp xếp chỗ ở tại Q.7 và Q.Tân Phú cho 2 nhóm người Trung Quốc dù biết những người này nhập cảnh "chui" , với tiền công 200.000 đồng/người.

Cuối tháng 4.2021, Công an Q.7 và Công an Q.Tân Phú đã kiểm tra hành chính, phát hiện 2 nhóm người nhập cảnh trái phép nói trên. Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng.

Khởi tố 3 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Cùng ngày 7.5, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng (38 tuổi), Huỳnh Văn Đây (20 tuổi) và Huỳnh Văn Hổ (29 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Khoảng 4 giờ ngày 22.3, trinh sát Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (H.Đức Huệ) tuần tra kiểm soát, phát hiện 4 người gồm: Nguyễn Tiến Đạt (29 tuổi, ngụ Quảng Ninh), Trịnh Du Thuận (33 tuổi, ngụ TP.HCM), Phan Phú Hào (19 tuổi) và Trần Công Đức (21 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) từ biên giới Campuchia sang lãnh thổ Việt Nam trái phép nên bắt giữ. Cả 4 người này khai nhận để về Việt Nam qua địa bàn Long An phải chi tiền cho người tổ chức.