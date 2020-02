Bắt 3 nghi phạm hack facebook, chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng

Chiều 28.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hàng trăm người dân qua mạng xã hội

Các nghi phạm bị bắt và đang bị tạm giữ hình sự, gồm: Lê Quang Nam (25 tuổi), Lê Đình Hưng (24 tuổi) và Trần Minh Tịnh (26 tuổi), cùng ngụ tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Như Xuân, cả 3 nghi phạm trên đều am hiểu về công nghệ thông tin , rủ nhau hack tài khoản facebook của các trang cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những lao động đang làm việc tại Nhật Bản và Singapore.

Sau đó, các nghi phạm tạo lập tài khoản facebook giả mạo những lao động đang làm việc ở nước ngoài rồi nhắn tin cho người thân của những lao động trên ở quê nhà, nói là cần tiền để mua nhà, mua xe hoặc đóng học phí. Tin tưởng đó là người thân, nhiều người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng mà các nghi phạm cung cấp.

Nhận được tin tố giác của người dân trên địa bàn, Công an huyện Như Xuân đã vào cuộc điều tra; cử lực lượng vào Quảng Trị bắt giữ Nam, Hưng và Tịnh.

Tại Công an huyện Như Xuân, bước đầu các nghi phạm khai nhận, chỉ tính trong hơn 20 ngày của tháng 2, đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời thông báo đến người dân, ai là nạn nhân của các nghi phạm trên thì liên hệ với Công an huyện Như Xuân để được giải quyết, cũng như giúp cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên.