Bắt 4 nghi can giả danh công an để cướp tài sản

Ngày 23.7, Công an H.Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết vừa bắt 4 nghi can về hành vi giả danh công an để cướp tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 20.7, trên tỉnh lộ 853, đoạn thuộc xã Tân Phú Trung, H.Châu Thành, anh Nguyễn Hữu Nghĩa (19 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) đang dừng xe máy ven đường thì có 6 người tự xưng công an đến kiểm tra giấy tờ xe. Sau đó, nhóm này cướp xe của Nghĩa rồi tẩu thoát.