Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trên đường xuyên Việt tìm việc làm

Ngày 1.7, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) bàn giao 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Ký túc xá phía Tây (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Bốn người Trung Quốc gồm Kuang YongHui, Jiang Wang, Gong DeShuai (cùng 18 tuổi) và Li Yinan (17 tuổi). Trước đó, nhóm người này đi mua đồ ăn ở xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) thì bị người dân nghi vấn nên báo công an.

Lực lượng Công an H.Hòa Vang và xã Hòa Sơn kiểm tra thì cả 4 đều có giấy tờ tùy thân, nhưng không có thị thực nên bị mời về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Người này liên hệ qua WeChat gọi 4 người vào miền Nam sẽ bố trí việc, nhưng đến nơi mới trả tiền lộ phí. Sau khi nhập cảnh trái phép, Kuang YongHui, Jiang Wang, Gong DeShuai và Li Yinan di chuyển bằng xe khách.

Cả nhóm được cảnh báo sẽ bị cơ quan chức năng dọc đường kiểm tra nên thay đổi nhiều phương tiện mới đến được Đà Nẵng, trong lúc chờ hướng dẫn tiếp theo thì bị bắt.

Hiện Công an H.Hòa Vang đã bàn giao hồ sơ cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục xử lý sau khi nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này hoàn thành cách ly y tế