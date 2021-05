Đà Nẵng: Lộ diện đường dây núp bóng chuyên gia, nhà đầu tư nhập cảnh trái phép

Ngày 8.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý hai vụ liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với thủ đoạn "núp bóng" chuyên gia, nhà đầu tư.