Bất an vì thói côn đồ

Điển hình là vụ anh V.V.Ph (27 tuổi) và anh P.N.Q (28 tuổi) cùng một số người bạn đang ngồi nhậu tại quán cháo trên đường Nguyễn Thị Định (P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM) thì bị một nhóm người dùng hung khí truy sát làm cả 2 tử vong . Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM bắt được Lê Văn Hải (22 tuổi, quê Lâm Đồng) là nghi phạm cầm đầu băng nhóm gây nên trọng án.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là nhóm của Hải trong lúc ngồi nhậu cạnh nhóm của Ph., thấy một người “hình xăm thấy ghét” nên công kích nhau. Sau đó, nhóm của Hải về lấy hung khí quay lại quán truy sát “đối thủ”...

Mâu thuẫn là “động thủ”

Cũng tại TP.HCM, tối 13.1, Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Phương Linh (26 tuổi, ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM), Võ Văn Tài (23 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (21 tuổi, cùng ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) đang ngồi nhậu tại phòng trọ trên đường Lê Văn Chí (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) thì bị nhóm hơn 10 người đi ô tô, cầm hung khí xông vào truy sát làm 4 nạn nhân bị thương nặng.

Công an Q.Thủ Đức bắt được Nguyễn Minh Kha (26 tuổi, quê Cà Mau), nghi phạm tham gia chém 4 nạn nhân. Kha khai tối 13.1, trong lúc ở phòng trọ tại P.Đông Hòa, TX.Dĩ An (Bình Dương) thì thấy nhóm của Đây đi tìm Phạm Trí Thức (30 tuổi, quê Cà Mau; bạn của Kha) để đánh. Kha liền gọi điện kể lại sự việc cho Thức và Trương Trí Nguyện (29 tuổi, quê Cà Mau) nghe, sau đó cả ba rủ thêm một số người mang theo dao, mã tấu tự chế đi trên ô tô 7 chỗ đến phòng trọ của Đây để trả thù.

Theo Công an Q.Thủ Đức, nguyên nhân là Đây và Thức có mâu thuẫn nhỏ khi đi đám cưới ở Cà Mau, sau đó lên TP.HCM, Bình Dương tìm việc thì tiếp tục gặp nhau và gây hấn…

Ảnh: Cắt từ clip Sau va chạm giao thông, thay vì hòa giải là xáp vào “động thủ”

Trước đó, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Động (48 tuổi, quê Nam Định) điều khiển xe ba bánh tạt đầu xe taxi do Nguyễn Văn Huân (28 tuổi, trú tại H.Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển dẫn đến va chạm và hai bên cãi nhau, xô xát. Huân gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Luân (22 tuổi, H.Chương Mỹ, Hà Nội) và Đàm Xuân Nhất (25 tuổi, quê Hưng Yên, cùng là lái taxi) đến đánh ông Động ngã đập đầu vào vỉa hè, tử vong vào hôm sau.

Qua khám nghiệm hiện trường, pháp y cho thấy nạn nhân bị ngã đập đầu xuống đường và bị tấn công bằng chân tay dẫn tới chấn thương sọ não.

Mang sẵn hung khí trong người

“Động thủ” hình như được cho là giải pháp “tối ưu” với nhiều người, vì vậy khi ra đường, thậm chí tới trường học họ cũng mang sẵn hung khí để “giải quyết” vụ việc.

Do nhiều lần bị Nguyễn Hữu Trung (17 tuổi, trú xã Hoàng Châu, H.Cát Hải, Hải Phòng) học cùng trường “bắt nạt”, Nguyễn Văn Hưng (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lộ; học sinh Trường THPT Cát Hải, H.Cát Hải) thủ dao tới trường đâm bạn. Cũng tại Hải Phòng, tại khu vực cổng phụ của Trường THPT 25-10 (xã Thủy Sơn, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng), Bùi Văn Toán (18 tuổi, học sinh lớp 10C3) bị Trần Văn Hòa (18 tuổi, ở thôn An Lập, đều thuộc xã An Lư, H.Thủy Nguyên; bạn học cùng lớp với Toán) dùng dao bầu đâm trọng thương vì mâu thuẫn trong việc mượn sách...

Ảnh: Công an cung cấp Hung khí của một nhóm côn đồ mang theo để đánh nhau bị Công an TP.Hà Nội thu giữ

Khoảng 21 giờ 30 ngày 18.10.2018, Nguyễn Thế Nam và Nguyễn Mạnh Cường (đều 20 tuổi, cùng ngụ tại P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) đi chơi bằng xe máy. Khi đang đi trên đường Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa, cả hai gặp Lê Bá Hoàng (ngụ tại P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) và Doãn Phương Nam (ngụ tại P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa). Giữa đôi bên không quen biết nhau từ trước, khi đi qua chỉ vô tình nhìn nhau, nhưng cả hai bên cho rằng bị “nhìn đểu” nên chửi bới, thách thức. Lê Bá Hoàng và Doãn Phương Nam rút lê, dao xông vào đánh, chém Nguyễn Thế Nam và Nguyễn Mạnh Cường bị thương. Không phải “dạng vừa”, Nguyễn Thế Nam rút súng tự chế thủ sẵn trong người bắn khiến Doãn Phương Nam trúng đạn, gục tại chỗ.

Khi Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam được đưa vào Bệnh viện (BV) đa khoa TP.Thanh Hóa cấp cứu, đồng bọn của cả hai kéo đến BV tìm đối thủ trả thù. Hai nhóm thanh niên (mỗi bên gần 10 người) cầm dao, kiếm xông vào hỗn chiến ngay trong khu vực cấp cứu khiến mọi người hoảng sợ tháo chạy. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Xuân Long (21 tuổi, ngụ tại P.Ngọc Trạo, bạn của Doãn Phương Nam) đâm liên tiếp vào nhóm của Nguyễn Thế Nam khiến 3 người nữa bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Điều tra vụ án, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt giữ gần 20 người, xác định cả hai nhóm hoàn toàn không có mâu thuẫn từ trước mà chỉ bột phát vì thói côn đồ, nhưng hậu quả hết sức nặng nề...

Tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn

Theo đánh giá của Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa), số lượng vụ án và tội phạm hiện nay chiếm khoảng 70 - 80% nằm trong độ tuổi từ 18 - 25 tuổi. Đáng chú ý, nguyên nhân xảy ra các vụ hỗn chiến của các nhóm thanh niên rất bình thường, nhỏ nhặt diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết thực trạng đáng báo động hiện nay là sự manh động của tội phạm. Chỉ từ những nguyên nhân rất đơn giản, nhỏ nhặt trong xã hội, đã có thể gây ra đánh chém nhau bất cứ đâu. “Có những vụ án mâu thuẫn rất đơn giản, trong lúc đi chơi trên phố, đi ăn sáng vô tình đưa mắt nhìn qua nhau là cả hai bên cho rằng “nhìn đều”, thế là xông vào đánh nhau. Cũng xuất hiện nhiều vụ án tuy không quen biết nhau, nhưng lên mạng xã hội bình luận rồi sinh ra mâu thuẫn, từ đó hẹn gặp nhau để “giải quyết”.

Ảnh: Mã Phong Hiện trường 4 người bị nhóm thanh niên xông vào phòng trọ truy sát tại Q.Thủ Đức, TP.HCM tối 13.1.2019

Báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ Công an cũng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018 tội phạm liên quan đến trẻ vị thành niên tăng 11,4%, đã phát hiện 3.110 đối tượng so với cùng kỳ 2017; đặc biệt tình trạng người chưa thành niên phạm các tội về giết người, ma túy, phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do sử dụng ma túy chiếm tỷ lệ cao, gây hoang mang cho dư luận…

“Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm, sử dụng dao lê, mã tấu đâm chém nhau, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ... tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Đáng chú ý, số người chưa thành niên vi phạm pháp luật chủ yếu là những em bỏ học, bỏ nhà sống lang thang, thậm chí câu kết sống bầy đàn, thuê nhà nghỉ, nhà trọ ăn ở chung chiếm hơn 40% về số vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật”, Cục Cảnh sát hình sự đánh giá.