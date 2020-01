Bất an với kẻ 'ngáo đá'

Như Thanh Niên đã thông tin (xem tin Con “ngáo đá” dọa giết cả nhà bị cha đẻ đánh chết, trên Thanh Niênngày 14.1), tối 13.1, gia đình ông Lang Văn Cường (58 tuổi, ngụ xã Châu Bình, H.Quỳ Châu, Nghệ An) gồm ông Cường, vợ ông Cường và đứa cháu nội đang ngồi ăn cơm thì con trai ông Cường là Lang Duy Khánh (33 tuổi) về nhà trong tình trạng "ngáo đá". Khánh cầm kim tiêm đe dọa cả nhà, rồi đá văng mâm cơm bố mẹ đang ăn. Sau đó, Khánh dùng kim tiêm đâm vào đứa trẻ (cháu của Cường) và cầm dao đuổi đòi giết bố mẹ.

Bực tức về hành động của Khánh, ông Cường lấy gậy đánh vào người Khánh khiến đứa con ngỗ ngược tử vong. Ông Lương Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Châu Bình, cho biết Khánh nghiện ma túy, vợ Khánh chán nản đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Công an huyện đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm tử thi và tạm giữ ông Cường để điều tra vụ việc.

“Tôi rất thắc mắc: Ai quản lý những người “ngáo đá”, người nghiện...? Nếu họ giết người thì sao, ai chịu trách nhiệm? Bao nhiêu vụ giết người, đâm chém... do người nghiện ngập gây ra, ai có trách nhiệm ngăn chặn? Ai?”. Le Tam Thang (TP.HCM)

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã rất bức xúc trước những việc làm của đứa con “ ngáo đá ” và cho rằng hành động của người cha là nhằm ngăn cản đứa con ngỗ nghịch này giết người. Le Van Lap (Tây Ninh) bức xúc: Hùm dữ không ăn thịt con nhưng trường hợp này thì nếu kẻ “ngáo đá” sống thì hậu quả không biết ra sao, đã có quá nhiều án mạng thảm khốc và đau lòng do những kẻ “ngáo đá” gây ra. BĐ To Minh Dũng (Hà Nội) cho rằng hành động của người cha là “tự vệ chính đáng”, bởi nếu không ra tay thì có thể đứa con ngỗ nghịch này giết 3 mạng người. BĐ Lê Văn Sáu (Nghệ An) cũng cho rằng hành động của người cha là “để tránh hậu họa cho gia đình và xã hội”. BĐ Nhan (TP.HCM) cũng cho rằng đây là “tự vệ chính đáng”, đề nghị miễn truy tố trách nhiệm hình sự.