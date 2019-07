Bắt băng trộm cướp táo tợn trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, ngày 9.7, Công an Q.2 nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra tại P.An Phú (Q.2). Qua xác minh, công an xác định do nhóm cướp của Tí Nị, tên thật là Lê Hữu Tuấn (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thực hiện nên tiến hành truy bắt. Đến trưa cùng ngày, các trinh sát ập vào bắt Tí Nị cùng Lê Công Lợi (28 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) tại một căn nhà trên đường Huỳnh Thiện Lộc (Q.Tân Phú). Công an cũng thu giữ 2 xe máy, nhiều bình xịt hơi cay và mã tấu.

Qua truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm những đồng bọn của Tí Nị. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã hoạt động từ đầu năm 2018 và thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên nhiều địa bàn, nhưng chủ yếu là Q.2 và Q.Thủ Đức. Toàn bộ tài sản cướp được, cả nhóm chia nhau và dùng để “phê” ma túy. Được biết, Tí Nị cùng Lợi có 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Trước đó, trên địa bàn Q.Thủ Đức và Q.2 xảy ra nhiều vụ cướp giật với tính chất liều lĩnh gây hoang mang cho người dân. Tổ trinh sát xác định nhiều vụ cướp giật trên địa bàn có liên quan đến nhóm của Tí Nị và đồng bọn nên tiến hành theo dõi.

Nhóm này hoạt động có tổ chức, đi xe máy tốc độ cao. Khi “săn mồi”, nhóm này thường bố trí đồng bọn ở phía sau làm nhiệm vụ cản địa. Băng nhóm này còn luôn mang theo mã tấu, bình xịt hơi cay..., sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng và người truy đuổi.