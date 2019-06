Triệt xóa đường dây trộm xe máy và tiêu thụ khép kín

Sáng 11.6, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tịnh, Võ Văn Thọ (cùng 23 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), Nguyễn Hữu Hiền (29 tuổi, ngụ P.Tân Chính) về hành vi trộm cắp tài sản , Trần Phước Vinh (39 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung), Nguyễn Phi Hùng (27 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có