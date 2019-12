Bắt chánh văn phòng tòa án huyện trốn truy nã 26 năm

Ngày 30.11, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (46 tuổi, trú TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), đối tượng trốn truy nã 26 năm về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Đáng chú ý, thời điểm bị bắt, Huy đang giữ chức Chánh văn phòng TAND H.Cao Phong (Hòa Bình).