Bắt 6 tội phạm Trung Quốc trốn truy nã ở Đà Nẵng

Ngày 24.11, Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 6 đối tượng tội phạm Trung Quốc trốn truy nã , chờ bàn giao Bộ Công an. Qua công tác kiểm tra người nước ngoài cư trú trên địa bàn, lúc 9 giờ 45 ngày 23.11, Công an P.Hải Châu 1 kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Phạm Phú Thứ, phát hiện Xu Yuan (quốc tịch Trung Quốc) là tội phạm bị Công an Trung Quốc truy nã