Chặn đứng tội phạm Trung Quốc lừa 100 triệu nhân dân tệ, trốn nã sang Đà Nẵng

Chiều 14.10, Công an TP.Đà Nẵng bàn giao một người đàn ông là tội phạm Trung Quốc trốn nã cho Bộ Công an tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng nhận thông tin từ Bộ Công an và Công an Trung Quốc, về việc đề nghị tăng cường cảnh giác, giám sát, truy tìm một số tội phạm người Trung Quốc bị truy nã.