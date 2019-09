Khởi tố 26 đối tượng trong đường dây người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum

Chiều 27.9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an đã tổ chức họp báo, thông tin về kết quả triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại tỉnh Kom Tum.

Cụ thể, sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, sáng 6.8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã ập vào khu nhà xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Trong đó, xác định Thái Tự Lục và Tống Kiến Hoàng (đều 56 tuổi) là 2 đối tượng chủ mưu.

Tại chỗ, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 140 lít dung dịch dạng sệt, qua giám định nhanh có thành phần Methamphetamine (ma túy đá); trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai, lọ thủy tinh, bao giấy... phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Tại đây cũng có khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy (hệ thống bình phản ứng, máy gia nhiệt, máy li tâm, máy sấy khô...).

Với lượng hóa chất, tiền chất nêu trên, nếu sản xuất trót lọt, ước tính các đối tượng sẽ sản xuất 1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá.

Sau khi bắt quả tang 7 đối tượng kể trên, C04 đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm khác trên cả nước, thu giữ thêm 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam theo nhiều đường khác nhau, sau đó đến các địa phương hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố và tìm các kho xưởng có đường vào độc đạo, dễ che giấu để làm căn cứ sản xuất ma túy.

“Quá trình chế xuất, các đối tượng nghiêm cấm người Việt Nam tới khu vực nhà xưởng. Chúng luôn ở bên trong nhà xưởng và chỉ sản xuất vào ban đêm. Khi ập vào, lực lượng chức năng đã thu giữ 140 lít thành phẩm, giám định là 12 kg ma tuý đá, trị giá hàng triệu USD. Sau khi sản xuất thành phẩm các đối tượng sẽ chuyển sang Campuchia”, trung tướng Các nói.

Để sản xuất ma túy, các đối tượng vận chuyển tiền chất từ Trung Quốc sang, và một phần mua ở thị trường Việt Nam, vì các tiền chất này không thuộc danh mục cấm nên được bán công khai.

“Thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ phối hợp với lực lượng chức năng nghiên cứu để hạn chế những trường hợp mua bán các chất này nhằm sản xuất ma tuý ”, trung tướng Các nhấn mạnh.

Cũng theo trung tướng Các, tính tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 8 bị can (7 người Trung Quốc, 1 người Việt gốc Hoa làm phiên dịch viên), phía Trung Quốc khởi tố 18 bị can trong đường dây sản xuất ma túy cực lớn này. Hiện, lực lượng chức năng 2 nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng triệt để chuyên án.