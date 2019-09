Tập kích 'động sex trực tuyến' của người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 5 bị can trong " động sex trực tuyến " do người Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim sex tại nhà 31 Lê Minh Trung (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng).

Hành trình xóa sổ “động sex” biến thái cực lớn của người Trung Quốc giữa Đà Nẵng

Theo đó, 5 bị can, gồm: Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi), Fang Jun Jie (Phương Tuấn Kiệt, 33 tuổi, cùng ngụ Triết Giang), Jiang Deng Jun (Tưởng Đăng Quân, 30 tuổi, ngụ Quý Châu), Liu Xiao Wei (Lưu Tiểu Duy, 20 tuổi, ngụ Giang Tây), Dai Hong Xi (Đới Hồng Hi, 22 tuổi, ngụ Quảng Đông, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai), đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra tội giao cấu, quan hệ tình dục với người 13 - 16 tuổi.

Lực lượng chức năng khám xét bên trong một phòng của "động sex trực tuyến" Ảnh: Nguyễn Tú Chân dung ông trùm trụy lạc Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi) Ảnh: Nguyễn Tú

Lôi cả người thân vào động sex

Sầm Thị Sen là phiên dịch, người yêu của Trương Tuệ Mẫn, được Trương Tuệ Mẫn giao nhiệm vụ thuê nhà 31 Lê Minh Trung (Q.Sơn Trà) mở động sex, đăng Facebook tuyển các cô gái Việt trẻ đẹp có khả năng livestream, sau đó ngã giá dụ dỗ họ diễn sex trực tuyến. Sen đã gạ gẫm các cô gái bán dâm, quay phim sex, sex trực tuyến với giá 700 - 1 triệu đồng/6 giờ hoặc 1,7 triệu đồng/9 giờ quay phim kích dục, quan hệ tình dục.

Trong nhóm đối tượng người Trung Quốc, Trương Tuệ Mẫn cầm đầu kiêm “nhà sản xuất, đạo diễn, quay phim…”, Jiang Deng Jun và Liu Xiao Wei là 2 diễn viên sex nam chính từ tháng 2.2019. Sau một thời gian, Trương Tuệ Mẫn gọi thêm Dai Hong Xi và Fang Jun Jie từ Trung Quốc sang để đổi vai, tránh nhàm chán.

Đến nay, Công an TP.Đà Nẵng xác định nhóm Trung Quốc này đã lôi kéo một số cô gái Việt dưới 18 tuổi, trong đó có em chỉ mới 15 tuổi tham gia.

Dai Hong Xi (Đới Hồng Hi, 22 tuổi, ngụ Quảng Đông), diễn viên mới do Trương Tuệ Mẫn chiêu mộ Ảnh: Nguyễn Tú

Theo một trinh sát, ban đầu Sầm Thị Sen khai nhận đã chiêu dụ 4 cô gái sex trực tuyến, tuy nhiên các bị can người Trung Quốc khai thêm 5-6 cô gái khác, và hiện các cô gái tham gia động sex trực tuyến, đóng phim sex này chưa dừng lại.

Một điều tra viên cho hay, xót xa nhất là đường dây phạm tội này lôi kéo cả người thân tham gia, vào thời điểm bắt quả tang, trong nhà 31 Lê Minh Trung còn có bà Nguyễn Thị Sửu, là mẹ của Sầm Thị Sen.

Dù biết người yêu Trung Quốc phạm tội, nhưng Sầm Thị Sen không chỉ tiếp tay, mà còn gọi mẹ ruột từ Gia Lai xuống làm thuê, nấu ăn, phục vụ cho cả nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Chưa hết, trong số các nữ diễn viên sex, có cả hai chị em họ cũng giới thiệu nhau tham gia, tất cả đều không có nghề nghiệp ổn định.

Bao cao su, sex toy khắp các phòng

Các trinh sát cho biết, động sex 31 Lê Minh Trung chia thành nhiều phòng, phòng nào cũng như một "phim trường" đồi trụy với đầy đủ các dụng cụ quay phim, chụp hình, sex toy, bao cao su. Đặc biệt là hệ thống giàn máy điện thoại cắm sẵn chân máy để livestream các cảnh sex với nhiều tài khoản cùng lúc để kiếm được nhiều tiền.

Phương thức kiếm tiền đồi trụy của nhóm Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim sex này là lập các tài khoản mạng xã hội Trung Quốc có chức năng liên kết với các ví điện tử.

Người xem sex trực tuyến bằng ứng dụng, trên ứng dụng có chức năng thưởng tiền, quà hoặc trả cho Trương Tuệ Mẫn qua ví điện tử.

Cả chục điện thoại livestream cảnh sex trực tuyến cùng lúc để bán cho nhiều trang trụy lạc - Ảnh: Nguyễn Tú

Bất ngờ tập kích

Trực tiếp chỉ huy phá án, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho hay, đây là lần đầu tiên phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội liên quan đến động sex trực tuyến tinh vi, dụ dỗ cả trẻ em của người nước ngoài tại Đà Nẵng.

“Số nhà 31 Lê Minh Trung, lực lượng trinh sát hình sự theo dõi khá lâu, khi đã nắm được, nhiệm vụ đặt ra vừa phải tìm cho được người bị dụ dỗ mua dâm tố cáo, anh em chúng tôi phải tiếp xúc, tiếp cận động viên đủ các kiểu, thậm chí cam kết với gia đình họ thì họ mới hợp tác điều tra phá án”, đại tá Trần Mưu kể.

“Chiều thứ 7 cuối tuần, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phát lệnh phục kích nhà 31 Lê Minh Trung, đúng giờ G tập kích vào, cơ cấu nhà này cửa sập, nếu để đối tượng vô nhà sập cửa thì chỉ có dụng cụ chuyên dụng phá cửa mới vô được. Nên ngay khi đối tượng vừa đi ăn tối về thì trinh sát ập vào, anh em chúng tôi giữ toàn bộ, cách ly những người Trung Quốc, kể cả phiên dịch, tách hết ra, khoanh vùng các phương tiện thiết bị điện tử phục vụ cho việc hoạt động mại dâm”, đại tá Trần Mưu cho hay.

Xem sex trực tuyến qua ví điện tử, ăn chia 7-3

Quyết định mấu chốt thành công trong vụ án này là phong tỏa được toàn bộ máy móc, thiết bị điện tử lưu trữ hình ảnh sex tại nhà 31 Lê Minh Trung.

Bởi theo đại tá Trần Mưu, “nhóm đối tượng người Trung Quốc ngoan cố, không khai liền, qua thông dịch viên nên quanh co chối tội. Nhưng với những chứng cứ lực lượng chuyên môn thu được ở điện thoại di động, không thể chối cãi nên họ phải khai báo”.

Không chỉ ngoan cố trong khai báo, Trương Tuệ Mẫn còn cho rằng số tiền trong ví điện tử, tài khoản nhận được từ sex trực tuyến, Mẫn đã tiêu sạch không còn đồng nào. Mẫn bỏ túi đến 70%, còn 30% chia cho các đối tượng còn lại.

"Phim trường" đồi trụy của nhóm người Trung Quốc Ảnh: Nguyễn Tú Tang vật bị thu giữ của các bị can Ảnh: Nguyễn Tú

Lực lượng công an đã kỳ công...

Tại buổi thưởng nóng 30 triệu đồng cho lực lượng phá án, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng đường dây phạm pháp mại dâm đồi bại như thế này có khi không phải một, mà nhiều vụ chưa phát hiện, do đó công an phải tăng cường cảnh giác. Không chấp nhận TP.Đà Nẵng mở cửa du lịch và kinh tế lại kéo theo tội phạm nước ngoài, các hành vi phản cảm như vậy.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng đánh giá, việc dụ dỗ các cô gái vị thành niên làm chuyện đồi bại là chuyện không thể chấp nhận, người dân rất lên án. Theo ông Thơ, lực lượng công an đã kỳ công phá động sex trực tuyến của người Trung Quốc.