Bắt cựu chủ tịch thị trấn và cán bộ địa chính biến đất công thành đất tư

Ngày 3.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 2.3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ bị can Phạm Hùng Dũng (61 tuổi, ngụ TT.Ngọc Lặc; cựu Chủ tịch UBND TT.Ngọc Lặc) và Lê Ngọc Tùng (57 tuổi, ngụ TT.Ngọc Lặc; công chức địa chính xã Mỹ Tân, H.Ngọc Lặc) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.