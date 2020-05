Chủ tịch thị trấn và 3 cán bộ bị khởi tố vì sai phạm về đất đai

Chiều nay, 21.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ UBND TT.Xuân An (H.Nghi Xuân) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, các bị can gồm: ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn; ông Hoàng Văn Đức, Phó chủ tịch UBND thị trấn và ông Nguyễn Văn Thành, nguyên cán bộ địa chính UBND thị trấn.

Theo thượng tá Thành, liên quan đến sai phạm với 3 cán bộ UBND thị trấn Xuân An, Công an H.Nghi Xuân cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Duy Chân, Tổ trưởng Tổ dân phố 7 (TT.Xuân An) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả 4 cán bộ nói trên được cho tại ngoại nhưng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Nghi Xuân, năm 2019, người dân tố cáo trong quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Xuân An (ở tổ dân phố 7, TT. Xuân An), ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND TT.Xuân An, đã chỉ đạo các cán bộ cấp dưới lập hồ sơ đưa diện tích đất đầu thừa, đuôi thẹo vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ khác với hình thức cho mượn đất; chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân khi không có hồ sơ đất đai làm căn cứ, khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai về số hộ, số khẩu, diện tích.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Nghi Xuân xác định ông Minh và 3 cán bộ cấp dưới vi phạm các quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại dự án nói trên, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 1 tỉ đồng.

Hiện Công an H.Nghi Xuân tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý những người có liên quan.