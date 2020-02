Phú Yên: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện vi phạm quản lý đất đai

Chiều 19.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Đông Hòa về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai . Ông Tiên hiện đang là Bí thư Đảng ủy TT.Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 2 bị can này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Trong tháng 1.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Theo điều tra ban đầu, ông Tiên và bà Dung đã có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất cho một số hộ dân ở TT.Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên không đúng quy định về quản lý đất đai. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ.