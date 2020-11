Bắt cựu trưởng phòng, chủ tịch phường làm hồ sơ khống cấp “sổ đỏ”

Ngày 6.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Khánh Huy, 48 tuổi, trú tại 27/52, đường Thánh Gióng, P.Thuận Lộc, TP.Huế, là cựu Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Huế do có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.