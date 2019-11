Bắt được can phạm trốn khỏi nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Xoài

Ngày 12.11, nguồn tin từ Công an TP.Đồng Xoài cho biết sau khoảng 1 tuần lẩn trốn, can phạm Thạch Minh Nhí (21 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), một trong hai can phạm trốn khỏi nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Xoài vào rạng sáng 3.11, đã bị bắt.

Sau khi phát hiện hai bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giam, lực lượng Công an TP.Đồng Xoài đã huy động đông đảo lực lượng chốt chặn các nẻo đường để truy bắt hai can phạm nguy hiểm. Sau khoảng 1 tuần truy bắt, công an đã bắt được can phạm Thạch Minh Nhí.

Như Thanh niên đã thông tin, rạng sáng 3.11, 2 can phạm Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ P.Tân Đồng) và Thạch Minh Nhí cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an TP.Đồng Xoài.

Còn can phạm Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào tháng 5.2019 về tội cướp tài sản và đang trong giai đoạn điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục huy động lực lượng truy bắt Nguyễn Hoàng Nam vẫn đang bỏ trốn.