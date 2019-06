Đào thoát khỏi nhà tạm giữ ở Đồng Tháp, bị bắt khi lẩn trốn ở Đồng Nai

Sáng 1.6, Công an H.Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết từ nguồn tin người dân cung cấp, lúc 2 giờ ngày 30.5, Công an H.Tam Nông phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Nhàn (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Thành Đăng (27 tuổi, ngụ Cà Mau), hai bị can trốn khỏi nhà tạm giữ , tại một căn nhà ở xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai; đồng thời tạm giữ xe máy BS 66B1 - 032.04 do 2 bị can sử dụng trong thời gian lẩn trốn.