Đồng Tháp truy nã hai bị can trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 28.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Nông cho biết đã ký quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Nhàn (36 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Tam Nông, Đồng Tháp) và Nguyễn Thành Đăng (28 tuổi, ngụ xã Hàng Vịnh, H.Năm Căn, Cà Mau) về hành vi bỏ trốn khỏi buồng giam.

Ngày 26.5, trong quá trình bị tạm giam chung buồng giam tại nhà tạm giữ của Công an H.Tam Nông, 2 bị can Nhàn và Đăng đã trốn khỏi buồng giam và sử dụng xe máy BS 66B1 - 032.04 để tẩu thoát.

Ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã hai bị can trên. Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Nông thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.