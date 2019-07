Bắt được tội phạm đặc biệt nguy hiểm, người trốn trại cùng Huy 'nấm độc'

Sáng 10.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng bắt được tội phạm đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nưng, bị truy nã vì trốn khỏi trại giam cùng bị can Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc").

Bị can Nguyễn Văn Nưng bị bắt khi đang ở Lâm Đồng. Ngay trong rạng sáng 10.7, Công an Bình Thuận đã di lý Nưng về Bình Thuận để tiếp tục tạm giam chờ điều tra trong bản án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ở TT.Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận.

Lúc cảnh sát ập vào nhà, mặc dù ngủ say nhưng Nưng vẫn kịp phát hiện tiếng động, cầm 2 tay 2 con dao, chuẩn bị chống đối, tuy nhiên lực lượng công an khống chế ngay lập tức, bắt giữ Nưng.

Nhưng vậy, cho đến nay cả hai bị can trốn khỏi Trại tạm giam Công an Bình Thuận vào đêm 30.6 đã bị bắt lại.

Trước đó, ngày 5.7, Công an Bình Thuận đã bắt được bị can Nguyễn Viết Huy (tức Huy “nấm độc” ) tại Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và đã di lý về Bình Thuận để tạm giam trong quá trình điều tra vụ án mua bán và vận chuyển 2 kg ma túy.

Như Thanh Niên đã thông tin, hai bị can Nưng và Huy bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an Bình Thuận nhưng đã dùng cưa sắt cưa đứt cửa thông hơi để trốn ra ngoài đêm 30.6. Sau đó Công an Bình Thuận đã phát lệnh truy nã toàn quốc hai bị can nguy hiểm này.