Khởi tố 2 bị can trốn khỏi trại giam

Ngày 19.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Nông (Đồng Tháp) cho hay đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Nhàn (36 tuổi, ngụ H.Tam Nông, Đồng Tháp) và Nguyễn Thành Đăng (28 tuổi, ngụ H.Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi trốn khỏi trại giam

Theo cơ quan điều tra, Nhàn và Đăng là bị can trong 2 vụ án cướp tài sản và vận chuyển trái phép chất ma tuý. Trong thời gian bị tạm giam để điều tra, ngày 26.5 cả 2 bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an H.Tam Nông nên công an ra quyết định truy nã