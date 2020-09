Bắt giam 2 người tổ chức đường dây trốn sang Úc trái phép

Ngày 10.9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Mười (44 tuổi, ở Cửa Lò) và Vũ Thị Vân (40 tuổi, ở Diễn Châu, cùng tỉnh Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép