Bắt giam 3 tháng Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa đánh bạc tại phòng làm việc

Chiều 12.6, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can trong vụ Phó chủ tịch UBND H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) đánh bạc tại phòng làm việc