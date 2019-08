Bắt giam 4 bị can vụ hất xăng, châm lửa đốt 10 cán bộ đoàn cưỡng chế

Ngày 19.8, tin từ Công an H.Cái Nước (Cà Mau), đơn vị này đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ hất xăng, châm lửa đốt đoàn cưỡng chế gây thương tích 10 cán bộ.

Theo đó, những người bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra gồm: Phạm Hoàng Kiếm (50 tuổi); Lê Thị Hiến (42 tuổi); Phạm Văn Nguyên (23 tuổi; cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) và Phạm Văn Bé (29 tuổi; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về tội “ Chống người thi hành công vụ ” và “Cố ý gây thương tích”.

Như Thanh Niên đã thông tin , khoảng 9 giờ ngày 7.8, Chi cục Thi hành án dân sự H.Cái Nước (Cà Mau) tổ chức cưỡng chế phần đất của ông Lê Vũ Khi (ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) để thi hành án. Bất ngờ đoàn công tác bị gia đình bà Lê Thị Hiến phản ứng. Con trai bà Hiến là Phạm Văn Nguyên, cùng anh rể là Phạm Văn Bé đã hất xăng vào đoàn cán bộ, rồi châm lửa đốt, khiến 10 người bị thương.

Sau đó, lực lượng Công an H.Cái Nước đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ vợ chồng ông Kiếm, bà Hiến cùng Lê Thành Lập (60 tuổi, anh vợ ông Kiếm) và Phạm Thị Phiếm (29 tuổi, con gái ông Kiếm) để phục vụ điều tra; đồng thời truy tìm Nguyên và Bé. Riêng Phiếm được cho về do đang có con nhỏ.

Đến chiều 9.8, hai nghi can vụ hất xăng châm lửa đốt đoàn cưỡng chế đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đầu thú. Sau đó cả Nguyên và Bé được bàn giao cho Công an H.Cái Nước điều tra theo thẩm quyền.