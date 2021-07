Bắt Giám đốc, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ông Đỗ Chí Thành (giữa) bị bắt vì liên quan đến vụ an tham ô tài sản tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài Ảnh: H.T

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thừa Thiên - Huế cũng đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Ông Thành và ông Lộc được cơ quan điều tra xác định có liên quan đến vụ án tham ô tài sản trong việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10.2017 đến tháng 1.2021.

Hoạt động taxi ở sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế Ảnh: CTV

Điều ông Nguyễn Đức Hùng phụ trách quản lý điều hành

Trước đó, do liên quan đến vụ án tham ô tài sản đang bị cơ quan an ninh điều tra thụ lý, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Chí Thành, ông Lê Văn Lộc và Trần Xuân Long.