Lợi dụng quyền hạn nhượng quyền taxi, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Ngày 26.7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Long , Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (43 tuổi, trú tại khu quy hoạch Đông Nam Thủy An, P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy) về hành vi tham ô tài sản