Bắt giam giám đốc lừa thuê ô tô tự lái

Ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhựt (30 tuổi, ngụ Q.2; Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Lê An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản