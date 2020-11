Bắt giam Giám đốc ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình

Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Văn Quang (56 tuổi, ngụ P.Tân Thành, TP.Ninh Bình), Giám đốc Chi nhánh Co-opbank Ninh Bình để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng